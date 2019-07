Unterföhring (ots) - Eine Shisha für 250 Euro. Eine Portion Calamari für 100 Euro. Zwei Whiskey Sour für 50 Euro. Eine Strandbar auf Mykonos sorgt angesichts dieser horrenden Preise aktuell weltweit für Negativschlagzeilen. Investigativ-Reporter Peter Giesel tappt für "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" bewusst in die unverschämte Touristen-Falle - am Donnerstag, 25. Juli 2019, um 20:15 Uhr bei kabel eins. Als er den Wirt zur Rede stellen will, kommt es zur Eskalation: Das deutsche TV-Team wird von der griechischen Polizei in Gewahrsam genommen. Peter Giesel: "Das war eine unangenehme Situation, die bis heute nachhallt. Noch immer ist unser restliches konfisziertes Kameramaterial nicht in Deutschland. Viele Fragen bleiben: Warum haben die Behörden so drastisch reagiert? Warum wurde ich und auch das ganze Kamerateam so lange festgehalten?"



