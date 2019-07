FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 8 (25) PENCE - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (629) PENCE - 'BUY' - CS CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4300 (4340) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CYBG PRICE TARGET TO 220 (214) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 420 (325) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 830 (740) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES WINCANTON WITH 'BUY' - TARGET 311 PENCE - JEFFERIES CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 691 (850) PENCE - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 665 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1760 (1660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WHITBREAD TO 'REDUCE' ('HOLD') - LIBERUM CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM CUTS BHP GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 668 (687) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - LIBERUM CUTS VERTU MOTORS PRICE TARGET TO 52 (56) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OAKLEY CAPITAL INVES PRICE TARGET TO 275 (225) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ASOS TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 2100 (2200) P



