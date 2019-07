Unterföhring (ots) -



Das Spiel geht weiter! "The Masked Singer"-Fans dürfen sich schon jetzt freuen: 2020 schickt ProSieben die Gesangs-Quiz-Show in eine neue Runde - mit neuen Masken und neuen Stars, für neuen Rätselspaß. Seit fünf Wochen begeistert "The Masked Singer", produziert von EndemolShine Germany, Zuschauer und Fans auf allen Kanälen, glänzt mit wöchentlich steigenden Quoten und Marktanteilen von bis zu 27,1 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre).



EndemolShine-CEO Magnus Kastner: "'The Masked Singer' ist der Show-Hit des Sommers! Monster, Astronaut & Co. haben Deutschlands Herzen erobert und brechen von Folge zu Folge neue Rekorde. Diese einzigartige Show mit einem Mix aus Musik- und Rate-Spaß begeistert wirklich alle Altersgruppen und zieht ganze Familien in ihren Bann. Und auch in den sozialen Medien wird mitgeraten und spekuliert, wer hinter den aufwendig gestalteten Masken steckt - kein Prominenter ist mehr sicher! Wir freuen uns sehr, 2020 mit ProSieben in die zweite Runde zu gehen und die Zuschauer wieder in die bunte und geheimnisvolle Show-Welt von 'The Masked Singer' zu entführen."



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'The Masked Singer' hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre er ausgelacht worden. Ganz Deutschland spricht über diese wunderbare TV-Show - im Büro, mit Freunden, Online oder in den Sozialen Netzen. Das zeigt die Magie von Live-Fernsehen. Ich freue mich jetzt auf neue verrückte Masken im nächsten Jahr auf ProSieben. Danke an das Team von EndemolShine Germany für diese liebevolle, verrückte Show."







Welche Maske singt im Finale? In der fünften Ausgabe von "The Masked Singer" am Donnerstag, 25. Juli 2019, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben singen der Gänsehaut-Austronaut, der Metal-Engel, Herr Grashüpfer, der Kämpfer-Kudu, das pinke Monster und der sexy Panther um den Einzug ins Finale. Welcher Star muss vor der letzten Show seine Maske fallen lassen? Prominente Unterstützung bekommt das Rateteam Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger in dieser Woche von Sänger Sasha. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer".







Das sind die aktuellen Spekulationen über die Identitäten der Masken des Rateteams und aus dem Netz:



- Der Astronaut: Clueso (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de) oder Smudo (Max Giesinger) - Der Engel: Mr. Lordi Tomi (Samu Haber), Luke Mockridge (Max Giesinger), Bülent Ceylan, Till Lindemann (Online-Ratespiel) oder Kai Schumann (Ruth Moschner) - Der Grashüpfer: Florian Silbereisen (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers, Jérôme Boateng (Online-Ratespiel), Bruce Springsteen (Samu Haber) oder DJ Bobo (Ruth Moschner) - Der Kudu: Bastian Yotta (Ruth Moschner), Smudo (Samu Haber), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel) - Das Monster: Evelyn Burdecki (Online-Ratespiel), Katharina Witt (Max Giesinger), Annemarie Carpendale (Collien Ulmen-Fernandes), Lena Meyer-Landrut (Samu Haber) oder Panagiota Petridou (Ruth Moschner) - Der Panther: Sonja Zietlow (Ruth Moschner), Sarah Lombardi (Collien Ulmen-Fernandes), Stefanie Hertel (Max Giesinger), Martina Hill (Online-Ratespiel),



"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und Joyn.



Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.



Mehr zu "The Masked Singer" sowie das Online-Ratespiel auf www.themaskedsinger.de und weitere Hintergründe, Infos und Fotos zum Download gibt es auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/themaskedsinger



Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" gibt es außerdem während der Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.



Hashtag zur Show: themaskedsinger



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 22.07.2019 (vorläufig gewichtet)







