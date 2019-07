München (ots) - Das Wirtschaftsmagazin Euro (Ausgabe 08/2019) hat Interhyp, Deutschlands größten Vermittler privater Baufinanzierungen, zum 14. Mal in Folge mit der Auszeichnung "Bester Baufinanzierer" prämiert. Das Unternehmen erreicht im diesjährigen Test insgesamt 71,3 Punkte in der Gesamtwertung und setzt sich damit an die Spitze. Vor allem in puncto Beratung und Service liegt Interhyp vorn. Grundlage für den Test ist eine breit angelegte Untersuchung des Analyse-Instituts S.W.I. Finance.



Das Wirtschaftsmagazin Euro hat gemeinsam mit S.W.I. Finance insgesamt 24 wichtige Baufinanzierungsanbieter getestet, darunter Banken, Versicherungen und Baugeldvermittler. Die Tester ermittelten dabei zunächst die Zinsen für verschiedene Kunden-Konstellationen. Danach wurde vor Ort, teilweise auch per Onlineberatung, geprüft, wie die Anbieter auf individuelle Wünsche und Fragen von Kunden eingehen. Zum Abschluss ermittelten die Tester durch Testanrufe und Recherche im Internet, wie sich die Institute gegenüber Interessenten verhalten und welche Informationen sie zur Verfügung stellen. Interhyp machte auch in diesem Jahr insgesamt das Rennen.



"Mit unserer Beratung und unseren digitalen Services möchten wir unsere Kunden begeistern. Dass die Auszeichnung zum 'Besten Baufinanzierer' die Qualität unserer Beratung und Services nun erneut mit Spitzenwerten honoriert, macht uns sehr stolz", sagt Jörg Utecht, CEO von Interhyp.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



