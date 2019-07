Hamburg (ots) -



- Kreuzfahrt zum Thema Schönheit vom 6. bis 20. Dezember 2019 - Experten der ästhetischen Medizin, Visagisten und Chefredaktion von ICON - Reise von Dubai nach Singapur über Indien, Sri Lanka und Malaysia



Wenn die EUROPA im Dezember 2019 auf Entdeckungsreise durch die Kulturen des Indischen Ozeans geht, dreht sich an Bord des 5-Sterne-Plus-Schiffes EUROPA (laut Berlitz Cruise Guide 2019) alles rund um das Thema Schönheit. Neben Inga Griese, Chefredakteurin von ICON, halten an den Seetagen weitere Kosmetik- und Parfümexperten sowie Stylisten im Rahmen des neuen Formates "Refresh Beauty" Vorträge und Workshops. Beantwortet werden unter anderem die Fragen "Was ist Schönheit?" und "Wie unterstreicht Humor unsere innere Schönheit?". Auch werden den Gästen Yoga- und Meditationskurse angeboten, mit deren Hilfe sie ihre innere Mitte finden können.



Talkrunden, einzelne Vorträge, Workshops und ein Pop-Up-Store - das alles wird den Gästen der EUROPA bei der Schönheitsreise in Asien angeboten. Chefredakteurin Inga Griese eröffnet die Reise mit einem Vortrag zum Thema innere und äußere Schönheit und definiert, wie gutes Aussehen zu unserem Glück beiträgt. "Ohne Wasser kann der Mensch nicht sein. Was für eine inspirierende Gelegenheit also, sich an Bord eines der luxuriösesten Schiffe der Welt zum Thema Schönheit im Leben auszutauschen. Ich freue mich darauf!", so Inga Griese.



Eine weitere Expertin an Bord ist Dr. Barbara Sturm, Spezialistin für ästhetische Medizin. Neben diversen Vorträgen haben die Gäste die Möglichkeit, sich in einem Pop-Up-Store von ihr beraten zu lassen. Darüber hinaus reist die international bekannte Visagistin Loni Bauer mit. Im Alltag schminkt sie bekannte Gesichter für die Titelseiten der Modemagazine Vogue und Tush. Auch auf Fashionshows in Berlin und New York ist sie als Make-Up-Artist unterwegs. Mit ihrem Gespür für Kreativität und Farben wird die Beraterin den Gästen an Bord bei Fragen zur Seite stehen. Auch die Hamburger Stylistin Silja Lange berät die Gäste mit ihrem Know-how über Mode, Trend und Style während der gesamten Kreuzfahrt.



Mit MS EUROPA vom 6.12.2019 - 20.12.2019 (14 Tage) von Dubai nach Singapur. Buchbar ab 4.646 EUR pro Person. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUR1927



