Die Männermodemarke Strellson kooperiert erneut mit dem Schweizer

Spitzensportler Kariem Hussein und setzt ausgewählte Kollektionsteile

aus der aktuellen Hochsommermode in Szene.



Der studierte Mediziner, der seit seinem Titelgewinn im

400-Meter-Hürdenlauf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im

Jahr 2014 enorm an Bekanntheit gewonnen hat, präsentierte dabei

Formal- und Casual-Highlight-Looks des zur Holy Fashion Group in

Kreuzlingen am Bodensee gehörenden Labels.



Bereits 2012 wurde der 30-Jährige Halbägypter von Strellson

ausgestattet und trug die Marke zu öffentlichen Anlässen. "Als

gebürtiger Thurgauer kenne ich die Marke Strellson schon sehr lange

und freue mich sehr über diese Kooperation. Die neue Sommerkollektion

hat viele coole Teile, die mir gefallen, mit relaxten Schnitten und

vor allem viel Komfort", so Hussein zur Zusammenarbeit.



Die aktuelle Sommermode von Strellson ist durch einen gekonnten

Umgang mit Farben, Mustern und Materialien geprägt. Leichtigkeit ist

das zentrale Thema der Saison und zieht sich durch alle Bereiche von

den Schnitten bis zu den Farben und verleiht den Styles eine

wunderbare Dreidimensionalität.



Innovativ, international, selbstbewusst: Strellson macht Mode für

Männer, die ihren Weg gehen. Mode von Strellson unterstreicht die

Persönlichkeit ihres Trägers, für Glaubwürdigkeit, Erfolg und

unverkennbaren Stil. Designed in Switzerland.



