Vancouver (British Columbia), 24. Juli 2019. Equitorial Exploration Corp. (Equitorial oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn eines metallurgischen Untersuchungsprogramms unter Anwendung von Material von seinem Konzessionsgebiet LNPG in den Northwest Territories bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet Little Nahanni Pegmatite Group (LNPG) ist ein zu 100 Prozent unternehmenseigener Seltenerdelement-Lithium-Cäsium-Tantal-LCT-Pegmatit-Komplex, der in puncto Geologie den Greenbushes-Pegmatite-LCT-Lagerstätten in Australien ähnlich ist. Das Konzessionsgebiet LNPG befindet sich in den Northwest Territories, 37 Kilometer nordwestlich der kürzlich stillgelegten Wolframmine Cantung. Eine geschlossene Straße, die nordwestlich von Cantung verläuft, ist fünf Kilometer vom Konzessionsgebiet LNPG entfernt.

In der Erklärung des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 vom 20. März 2017 wird geschlussfolgert, dass die Gehalte ausreichen, um das Gestein wirtschaftlich zu machen. Die gesamte Streichlänge beträgt 13 Kilometer und die Anhäufungen von Gesteinsgängen umfassen bis zu 500 Meter. Die höchsten Analysewerte des Bohrkerns ergaben bis zu 3,1 Prozent Lithiumoxid.

Das metallurgische Testprogramm wird Rahmenuntersuchungsarbeiten umfassen, um Verarbeitungsoptionen für das Konzessionsgebiet LNPG zu bewerten. Die Testarbeiten werden von SGS Canada durchgeführt und von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited geleitet werden. Phase 1 des Testarbeitsprogramms umfasst Untersuchungen der quantitativen Mineralogie, die magnetische Abscheidung sowie Flotationstests zur Herstellung eines hochgradigen Lithiumkonzentrats. Wenn die Ergebnisse der Phase-1-Arbeiten vielversprechend sind, werden Phase-2-Testarbeiten durchgeführt, einschließlich Rösten, Laugen und hydrometallurgischer Reinigung, wobei die Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität angepeilt wird.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Matthew R. Dumala, P.Eng., einem technischen Geologen von Archer Cathro und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

