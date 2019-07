Durch die derzeitige Hitzewelle in Europa, droht am Rhein Niedrigwasser. Die Frachtschifffahrt könnte erneut vollständig zum Erliegen kommen, was erhebliche Auswirkungen auf DAX-Konzerne wie z. B. Thyssenkrupp oder Volkswagen hätte. Zuerst berichtete darüber "Bloomberg". Der Rhein ist mit einer Länge von 1.233 Kilometern Europas wichtigste Wasserstraße und eine Lebensader für viele Konzerne und ganze ...

