TransCanna Aktie | ISIN:CA89356V1040 | WKN:A2PA4W Da sich die Aktie in einem relevanten Fibonacci-Preisziel-Bereich befindet, setzt zurzeit eine Erholung ein. Zudem ist der Kurs nun über 80 % gefallen und irgendwann muss der Preisverfall doch mal stoppen, so könnte man annehmen. Auch die glatte Marke von einem Euro bringt psychologische Aspekte mit sich. Es kann nochmal ein Dip auf die 0,50 Euro geben, aber im großen Bild sollte jetzt eine längerfristige Erholung einsetzten. Um einen Schritt in ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...