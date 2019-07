Für die Aktien von Alphabet, Amazon und Facebook sah es gestern nach einem guten Handelstag aus. Jede der großen Tech-Aktien war leicht im Plus. Dann schlugen nachbörslich die US-Handelsbehörde FTC und das Justizministerium zu - Facebook traf es dabei wieder einmal am härtesten.Untersuchung des US-JustizministeriumsDas US-Justizministerium will untersuchen, ob große Online-Plattformen den Wettbewerb behindern. Namen von Unternehmen wurden bei der Ankündigung nicht genannt. Aber aus den erwähnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...