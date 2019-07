Neuer Geschäftsführer bei Bencard Allergie in Deutschland: René Kreis übernimmt Geschäftsführung von Bodo Steinert DGAP-News: Bencard Allergie GmbH / Schlagwort(e): Personalie Neuer Geschäftsführer bei Bencard Allergie in Deutschland: René Kreis übernimmt Geschäftsführung von Bodo Steinert 24.07.2019 / 12:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Geschäftsführer bei Bencard Allergie in Deutschland: René Kreis übernimmt Geschäftsführung von Bodo Steinert München, 24. Juli 2019 - Die Bencard Allergie GmbH hat seit dem 1. Juli 2019 einen neuen Geschäftsführer: René Kreis wird Geschäftsführer für Deutschland. Der langjährige Geschäftsführer Bodo Steinert bleibt in seiner Funktion des Commercial Director Central Europe weiterhin für die DACH-Region verantwortlich und wird sich dort vor allem auf Wachstumschancen im Österreichischen und Schweizer Markt konzentrieren. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird René Kreis noch bis März 2020 an Herrn Steinert berichten. Die Bencard Allergie GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen Pharmaunternehmens Allergy Therapeutics mit Hauptsitz in Worthing, Großbritannien. Das forschende Pharmaunternehmen ist auf die Behandlung und Diagnose von allergischen Erkrankungen spezialisiert. Mit einem Anteil von über 60 Prozent [1] am weltweiten Umsatz ist die deutsche Bencard Allergie die wichtigste Tochterfirma im Unternehmen. Im Rahmen seiner neuen Funktion wird René Kreis auch dem Executive-Commitee der Muttergesellschaft Allergy Therapeutics beitreten. René Kreis ist bereits seit fast 20 Jahren in führenden Positionen in der Pharmaindustrie tätig. Seit Januar 2016 ist der 48-Jährige bei Bencard Allergie, wo er vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer dreieinhalb Jahre die Position des kaufmännischen Leiters innehatte. Davor arbeitete er als Brand-Director und im Bereich Market Access, nachdem er viele Jahre im Außendienst und als Regionalleiter tätig war. Vor seinem Wechsel zu Bencard Allergie leitete René Kreis zuletzt in seiner langjährigen Station bei Novartis fast drei Jahre die Allergologie-Sparte als Business Head, und hatte Positionen bei UCB und Schwarz Pharma in Deutschland inne. "Ich freue mich, die Geschäftsführung von Bencard Allergie in Deutschland an René Kreis übergeben zu können. Wir haben mit ihm einen ausgezeichneten Pharma-Manager mit einem breiten Allergie-Fachwissen sowie einem tiefen Verständnis unseres Unternehmens für diese wichtige Rolle gewinnen können. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe ich eng mit ihm in seiner bisherigen Funktion zusammengearbeitet und bin überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um Bencard Allergie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", so der langjährige Geschäftsführer der Bencard Allergie GmbH, Bodo Steinert. René Kreis sagt: "Die Unternehmensgruppe konnte die anhaltend starke Entwicklung auch in diesem Jahr weiterhin fortsetzen und ich sehe es als spannende Herausforderung, diese neue Rolle als Geschäftsführer für den deutschen Markt zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu übernehmen. Ich freue mich darauf, weiterhin zum Erfolg von Bencard Allergie beizutragen." Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, zur Ernennung: "Ich freue mich sehr, René Kreis als neuen Geschäftsführer unserer deutschen Tochtergesellschaft, der Bencard Allergie GmbH, begrüßen zu dürfen. René Kreis verfügt über eine ausgesprochen breite Erfahrung in der Pharmaindustrie mit besonderem Fokus auf den Allergiebereich und hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Unternehmensgruppe trotz einer relativ flachen Marktentwicklung eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als neun Prozent erreichen konnte. Deutschland gehört für uns zu den strategisch wichtigsten Märkten in Europa. Daher sind wir umso mehr erfreut, einen idealen Kandidaten für diese wichtige Rolle gefunden zu haben." Über Bencard Allergie GmbH Die Bencard Allergie GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft von Allergy Therapeutics mit Sitz in München. Das forschende Pharmaunternehmen ist auf Allergien spezialisiert und gehört im Allergie-Sektor zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Bencard Allergie beschäftigt derzeit etwa 140 Mitarbeiter und ist die wichtigste Tochterfirma der Gesellschaft. Das breite Produkt-Portfolio umfasst Behandlungen zahlreicher allergischer Erkrankungen wie Pollen-, Hausstaubmilben- und Schimmelpilzallergien, aber auch Allergien auf Haustiere und Insekten. Im Sortiment sind Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie subkutane und sublinguale allergenspezifische Immuntherapien und frei verkäufliche Synbiotika zur unterstützenden Einnahme bei allergischen Beschwerden. Die Lebensqualität allergiekranker Menschen stetig zu verbessern, das ist das Ziel von Bencard Allergie. Dementsprechend werden jedes Jahr erhebliche Mittel in die Forschung und die Produktentwicklung investiert. Von Deutschland aus wird ein Großteil der klinischen Forschung und Studien koordiniert. Die breite Entwicklungspipeline umfasst spezifische Impfstoffe zur Behandlung von Gräserpollen-, Baumpollen- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden. Ein Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien steht kurz vor der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen innovative Adjuvanz-Systeme, die die Immunantwort fördern. Diese Adjuvantien ermöglichen zudem neue Einsatzmöglichkeiten in anderen klinischen Bereichen. www.bencard.com Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international tätiges Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Worthing/Großbritannien und auf die Behandlung und Diagnose von allergischen Erkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen verkauft seine Produkte derzeit in etwa 20 Ländern weltweit und ist weiter auf Expansionskurs. Aktuell wird der Markteintritt in die USA strategisch vorbereitet. Alle Produkte werden in Großbritannien auf den eigenen, mehr als 11.000 Quadratmetern umfassenden, hochmodernen Produktionsanlagen und Laboratorien nach GMP produziert. Allergy Therapeutics wurde von Smith Kline Beecham ausgegründet. Allergy Therapeutics beschäftigt derzeit knapp 600 Mitarbeiter und ist an der Londoner Börse notiert. www.allergytherapeutics.com Ansprechpartner für weitere Informationen: Bencard Allergie GmbH Dr. Manuela Olhausen, Communication & PR Manager +49 (0) 89 368 11- 336 olhausenm@bencard.com MC Services AG Anne Hennecke +49 (0) 211-529252-22 anne.hennecke@mc-services.eu Bildmaterial zum Download: https://live.secure-data-drive.de/#/public/shares-downloads/xhbF8wSdvJcmnyyLQhaqKL44ty7ZdhSE [1] Allergy Therapeutics plc, Annual report and accounts 2018, Seite 37. 24.07.2019