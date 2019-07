Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 56 auf 60 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Unternehmen habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe der bevorzugte Wert in der Vergleichsgruppe./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 18:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-07-24/12:37

ISIN: US1912161007