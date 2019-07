Verschlüsselte Messaging-Dienste wie WhatsApp "gefährden die öffentliche Sicherheit" sagte US-Justizminister William Barr am Dienstag während einer Cybersicherheitskonferenz an der Fordham Law School. Barr fordert, dass die Strafverfolgungsbehörden einen leichteren Zugang haben müssen, so Daniel Cassady für die "NYP". "Die Umwandlung des Internets und der Kommunikationsplattformen in eine rechtsfreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...