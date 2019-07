BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zum britischen Vorschlag einer europäischen Seeschutzmission gegen den Iran geäußert. Es sei "heute noch zu früh, über eine mögliche deutsche Beteiligung zu sprechen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin. Zwar beteilige sich Deutschland "intensiv" an den Gesprächen über eine mögliche Mission. Doch "die Forderung einer deutschen militärischen Beteiligung ist bislang nicht Teil der Beratungen", so der Sprecher.

Großbritannien hatte eine solche Seeschutzmission als Reaktion auf die Festsetzung des britischen Öltankers "Stena Impero" durch die iranischen Revolutionsgarden angeregt. Ein solcher Einsatz solle Schiffe schützen, die durch die Straße von Hormus fahren, die für den internationalen Handel wichtig ist, hatte der britische Außenminister Jeremy Hunt erklärt. Der Sprecher von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wies darauf hin, dass Frankreich und Großbritannien in der Region bereits eine Marinepräsenz hätten. Maas befinde sich in "kontinuierlichem und engem Austausch mit den Partnern".

Die Bundesregierung sei sich "einig, dass wir an unseren diplomatischen Methoden festhalten und uns nicht an der US-Politik des maximalen Drucks beteiligen", erklärte der Sprecher.

