BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrem neuen Amt als Bundesverteidigungsministerin vor dem Bundestag vereidigt worden. In einer Sondersitzung des Parlaments, für die die Abgeordneten aus der Sommerpause nach Berlin beordert worden waren, legte Kramp-Karrenbauer eine Woche nach ihrer Ernennung zur Nachfolgerin von Ursula von der Leyen den Amtseid mit dem Zusatz "so wahr mir Gott helfe" ab. Wegen laufender Bauarbeiten fand die Vereidigung nicht im Plenarsaal im Reichstagsgebäude statt, sondern im Foyer des benachbarten Paul-Löbe-Hauses.

Von der Opposition war die Einberufung der Sitzung zuvor kritisiert und betont worden, eine Vereidigung hätte auch im September stattfinden können. Kramp-Karrenbauer verteidigte die Planung aber in einem Statement vor einer Fraktionssitzung am Vormittag. "Im Verteidigungsministerium stehen manchmal auch sehr schnell sehr wichtige und schwerwiegende Entscheidungen an", sagte sie. "Die mit voller Rückendeckung der Verfassung treffen zu können, ist für alle Beteiligten eine absolute Notwendigkeit." Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte die Sitzung verteidigt.

Unmittelbar nach ihrer Vereidigung wollte Kramp-Karrenbauer in einer 15-minütigen Regierungserklärung ihre Prioritäten für das neue Amt darlegen. Vor der Fraktionssitzung hatte sie eine Verstetigung der bei der Bundeswehr eingeleiteten "Trendwenden" als Schwerpunkt bezeichnet und in diesem Zusammenhang auch die Finanzierung genannt. In der großen Koalition hatte zuvor die Forderung der CDU-Vorsitzenden nach einer deutlichen Steigerung der Verteidigungsausgaben in Richtung des Nato-Ziels von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung für Streit gesorgt.

July 24, 2019

