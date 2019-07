Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittag nach schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 174,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,38 Prozent.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Unterindikator für die Industrie fiel auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren. "Die Eurozone hat im Juli einen Rückfall erlitten", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. "Sorgenkind war zum wiederholten Mal die Industrie, die infolge geopolitischer Spannungen, des Brexits, zunehmend angespannter Handelsbeziehungen, vor allem aber wegen des Schlamassels des Autosektors immer tiefer in die Krise rutschte und mit einer Rate von annähernd ein Prozent auf Quartalsbasis schrumpfen dürfte".

"Der Einbruch in der Industrie ist ein weltweites Phänomen und deutet auf eine globale Abschwächung in diesem Sektor hin", kommentierte Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank. Die Schwäche der Industrie könne auch den Rest der Wirtschaft anstecken. "Vor diesem Hintergrund dürfte die EZB am Donnerstag zur Tat schreiten", schreibt Weidensteiner. Der Einlagesatz dürfte um 0,2 Prozentpunkte auf dann minus 0,6 Prozent gesenkt werden. Die Commerzbank vertritt hier allerdings eine Minderheitenmeinung. Die Mehrheit der Volkswirte erwartet eine Zinssenkung aber erst im September.

Die Renditen in der Eurozone gingen in allen Ländern zurück. Besonders deutlich sanken sie in Italien. Ein Bruch der Regierungskoalition scheint zumindest kurzfristig nicht zu drohen. So hat sich Vizepremier und Lega-Chef, Matteo Salvini, beim umstrittenen Bau der Bahnstrecke von Turin nach Lyon durchgesetzt. Premierminister Giuseppe Conte hat sich jetzt für den Bau der Strecke ausgesprochen./jsl/elm/mis

