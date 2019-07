Krones AG: Finanzvorstand Michael Andersen verlässt Krones AG DGAP-Ad-hoc: Krones AG / Schlagwort(e): Personalie Krones AG: Finanzvorstand Michael Andersen verlässt Krones AG 24.07.2019 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung 24.07.2019 Finanzvorstand Michael Andersen verlässt die Krones AG Der Finanzvorstand Michael Andersen scheidet mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Krones AG aus. Die Krones AG bedankt sich bei Michael Andersen für sein großes Engagement in den letzten dreieinhalb Jahren. Die Aufgaben des Vorstandsressorts Finanzen werden bis zu dessen Nachbesetzung kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Christoph Klenk wahrgenommen. Contact: Ingrid Reuschl Head of Public Relations, KRONES AG Phone: +49 9401 70-1970 E-mail: Ingrid.reuschl@krones.com 24.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 (0)9401 701169 Fax: +49 (0)9401 709 1 1169 E-Mail: investor-relations@krones.com Internet: www.krones.com ISIN: DE0006335003 WKN: 633500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 846063 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 846063 24.07.2019 CET/CEST ISIN DE0006335003 AXC0168 2019-07-24/13:04