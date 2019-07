WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer sieht sich dank der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Besonders im Fokus stehe die aktive Gestaltung der Kostenseite, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Würzburg mit. Marktteilnehmer zeigten sich beruhigt von der Bestätigung des Umsatz- und Gewinnziels für das Gesamtjahr. Die Papiere des Würzburger Druckmaschinenherstellers bauten ihre Erholung bis zum Mittag um fast sieben Prozent aus. Erst jüngst hatte der Konkurrent Heidelberger Druck nach einem schwachen Quartal seine Gewinnerwartung an das Gesamtjahr gesenkt./mne/jha/

