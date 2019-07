Krombach (ots) -



Mit einer ganz neuen Art der Aktivierung möchte Krombacher Menschen motivieren und sie dabei unterstützen ihre ganz persönlichen Natur- und Umweltaktivitäten zu finanzieren und umzusetzen. Aus diesem Grund wird die Crowdfunding-Aktion "Krombacher Naturstarter" initiiert.



So wird man ein Krombacher Naturstarter: Es braucht eine starke Idee sowie eine Portion Kreativität und Mut. Denn jeder kann sich mit seiner Idee auf https://www.startnext.com/pages/krombacher-naturstarter bewerben, im Anschluss muss die "Crowd" von diesem Projekt überzeugt und mit ihrer Unterstützung 80% der geplanten Fundingsumme erreicht werden. Die restlichen 20% kommen dann von Krombacher! Insgesamt stellt die Brauerei einen Cofunding-Fonds in Höhe von 500.000 EUR zur Verfügung. Damit möglichst viele Projekte unterstützen werden können, ist das 20%-Co-Funding auf maximal 20.000 EUR pro Projekt begrenzt.



Die Aktivierung wird von einer reichweitenstarken Kommunikationskampagne in den digitalen und sozialen Kanälen unterstützt. Über Facebook, Instagram, YouTube und Twitter werden Menschen angesprochen, ihre Projekte für den Naturschutz einzureichen, um Krombacher Naturstarter zu werden.



Krombacher mit nachhaltigem Engagement für Natur und Umwelt



Das Engagement für den Natur- und Umweltschutz hat für die Marke Krombacher eine lange Tradition: Bereits seit 2002 engagiert sich das Unternehmen kontinuierlich mit Projekten in der eigenen Heimatregion, auf nationaler und auch auf internationaler Ebene. Beispiele hierfür sind das 2002 ins Leben gerufene Krombacher Regenwald-Projekt, das 2009 gestartete Krombacher Klimaschutz-Projekt und das seit 2016 aktive Krombacher Artenschutz-Projekt. Alle genannten Projekte wirken und dauern bis zu dem heutigen Tage an.



Link: https://www.startnext.com/pages/krombacher-naturstarter



