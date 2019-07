Bonn (ots) - In Deutschland sind rund 260.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die jährlich zu Millionen von Tatorten gerufen werden. Alles beginnt dabei mit der Notrufnummer 110.



Bei vielen Konflikten sitzen Polizisten zwischen den Stühlen. Es dabei jedem Recht zu machen - unmöglich.



Wo kommt die Polizei an ihre Grenzen? Wie hat sich die gesellschaftliche Stimmung gegenüber der Polizei verändert?



Im phoenix plus "Polizei im Einsatz" zeigt Reporter Kristian Wiegand die Abläufe hinter den Kulissen der Notrufzentrale. Er begleitet die Polizisten beim Einsatz auf der Autobahn, geht mit auf Streife und erlebt Spezialkräfte im Anti-Terroreinsatz.



