Die Temperaturen steigen weiter, die Sonne strahlt und historische Hitzerekorde in Deutschland könnten wackeln: Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle wohl ihren Höhepunkt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in der Westhälfte Deutschlands verbreitet Höchstwerte zwischen 37 und 40 Grad erreicht und an einigen Orten überschritten. Das bedeutet zumindest die Möglichkeit vieler regionaler Rekorde. Ob es auch heißer als 40,3 Grad wird und der bisherige deutsche Hitzerekord vom 5. Juli 2015 im unterfränkischen Kitzingen geknackt wird, bleibt abzuwarten.

Doch auch an den Orten, an denen nicht mit Rekorden zu rechnen ist, bleibt es mit 32 bis 37 Grad sehr heiß. Temperaturen unter 30 Grad sind nach Angaben der Meteorologen nur an der Ost- und Nordseeküste oder auf den Bergen oberhalb von 1000 Metern zu finden.

Auch am Freitag bleibt es bei Temperaturen zwischen 36 und 39 Grad erst einmal heiß. Die Nächte werden kaum Abkühlung bringen: In den Ballungszentren fallen die Temperaturen mitunter nicht unter 20 Grad. Vor allem im Ruhrgebiet und in der Rhein-Main-Region können die sogenannten Tropennächte auftreten. Mitunter kann das Thermometer auch in der Nacht noch 24 Grad anzeigen./czy/DP/jha

