Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boris Johnson, einer der enthusiastischsten Anhänger von Brexit, ist der neue Premierminister des Vereinigten Königreichs. David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, bezweifelt, dass Johnson in der neuen Funktion "Flitterwochen" haben wird, da er mit großen Herausforderungen im In- und Ausland konfrontiert ist, wobei die globalen Märkte jeden seiner Schritte durchleuchten. ...

