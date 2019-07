Berlin (ots) -



Benjamin Blümchen freut sich auf sein erstes Abenteuer auf der großen Leinwand! Hierzu erscheint zum Kinostart am 1. August das offizielle Sonderheft "Benjamin Blümchen - Der Film".



Neben einem exklusiven Blick hinter die Kulissen, spannenden Bildern vom Set und einem Making-of zu den Dreharbeiten warten auf die Leser*innen jede Menge Spaß und lustige Spiele im Heft. Zudem liegt dem Magazin ein aufregendes Agenten-Set bei - denn auch im Film müssen Benjamin Blümchen und sein bester Freund Otto auf Spurensuche gehen!



Das Sonderheft zum Film erscheint einmalig und richtet sich vorwiegend an Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Für die Vermarktung von Benjamin Blümchen ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



