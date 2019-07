Zürich (ots) - Das Traditions-Investmenthaus Vista Holding Group vermeldet heute durch den Verwaltungsrat Karl-Heinrich Gasser die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option in den USA.



Die Vista Holding Group AG wurde heute von Dr. Bernstein (erfolgreicher Spezialist für IPOs und gleichzeitig Chief of Compliance der Vista Holding Group AG), der im Rahmen des Börsengangs der Vista Holding Group AG die Funktion des Stabilisierungsmanagers übernommen hat, darüber informiert, dass die Greenshoe-Option über 800.000 Aktien vollständig ausgeübt worden ist. Der Stabilisierungszeitraum wurde daher bereits vorzeitig beendet. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich der Streubesitz weiterhin auf rund 46 Prozent aller ausstehenden Aktien der Vista Holding Group AG.



Die Vista Holding Group AG hat die Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 5 Euro bis 9 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird auf der Grundlage eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt, der heute eingeleitet wurde.



Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Schweiz. Dazu zählen neben Österreich, die USA, Hongkong und Thailand. Der Bookbuilding-Prozess beginnt heute, am 22. Juli 2019, und endet voraussichtlich am 30. September 2019 um 12:00 Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am 01. Oktober 2019 erfolgen. Am gleichen Tag sollen die Kotierung und die Aufnahme des Handels der Aktien an den Börsen erfolgen.



Karl Heinrich Gasser, CEO der Vista Holding Group AG, kommentiert: "Unser Investmenthaus konnte sich mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sehr gut in schnell wachsenden Märkten positionieren und auf eine tiefe und integrierte Wertschöpfungskette zurückgreifen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung unserer Geschäftsergebnisse wider. Wir spüren erfreulicherweise großes Interesse internationaler Energie- und Immobilienfirmen am weiteren Ausbau unserer Beziehungen sowie zahlreiche weitere Marktchancen und möchten das hohe Wachstumspotenzial vollständig ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf den kommenden Austausch mit den Investoren."



Für Übernahmegespräche noch zu früh



Die Gerüchte rund um eine Übernahme der Vista Holding Group AG will Karl Heinrich Gasser zunächst nicht kommentieren. Er lässt lediglich mitteilen: "Der Kontakt zu dem US-Hedgefonds ist noch nicht in ausreichendem Maße fortgeschritten, dass man darüber reden sollte, weshalb wir uns zunächst über eine mögliche Übernahme zum Ende des Jahres bedeckt halten wollen." Sollte es zu einer Übernahme kommen, dann hat dies positive Folgen für Aktionäre des Schweizer Investmenthauses. Der Preis würde, betrachtet man die Vergangenheit - eine Preisrallye auslösen.



Pressekontakt: Vista Holding Group AG Talacker 41, CH - 8001 Zürich. Switzerland