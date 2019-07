FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum im globalen Luftverkehr hat sich im ersten Halbjahr 2019 deutlich abgekühlt. Weltweit wuchs der Passagierverkehr im Jahresvergleich um 4,6 Prozent, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Wachstum bei 6,8 Prozent gelegen. Der Frachtverkehr ging sogar um 3,3 Prozent zurück, gegenüber einem Anstieg um 5,3 Prozent im ersten Halbjahr 2018. Dämpfend auf die Nachfrage wirkten sich vor allem die abgeschwächte Konjunktur sowie Handelskonflikte wie zwischen den USA und China aus.

"Das Wachstum im Luftverkehr hält an, allerdings spürt die Branche die Folgen der eingetrübten Konjunktur", sagte BDL-Geschäftsführer Matthias von Randow. "Leider hält der Trend an, dass die deutschen Fluggesellschaften in viel zu geringem Maße von diesem Wachstum profitieren, das seit 2012 vor allem an ausländische Wettbewerber geht."

Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften wuchs im Schnitt um 4,0 Prozent und damit unterhalb des weltweiten wie auch des europäischen Durchschnitts, der bei 6,4 Prozent lag. Das war laut BDL vor allem eine Folge der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania im Januar 2019. Rechnete man die insolvente Germania heraus, läge das Wachstum der deutschen Gesellschaften (Lufthansa Group, Condor, Tuifly und Sunexpress Deutschland) in Summe bei 5,8 Prozent.

Allerdings ist der Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften in ihrem Heimatmarkt weiter zurückgegangen und liegt nun bei 56 (Vj 57) Prozent. Im Jahr 2012 lag ihr Anteil am Sitzplatzangebot an den hiesigen Flughäfen noch bei 67 Prozent.

Die deutschen Flughäfen konnten die Zahl der Passagiere von Januar bis Juni um 4,2 Prozent steigern und damit über dem weltweiten Durchschnitt. Dies sei aber im Wesentlichen ein statistischer Basiseffekt, denn im Vorjahr sei die Kapazitätslücke infolge der Air Berlin-Insolvenz in den ersten sechs Monaten noch nicht vollständig wieder aufgefüllt gewesen - nun aber sei diese Kapazität wieder komplett im Markt, was zu der vergleichsweise hohen Wachstumsrate führe, teilte der Branchenverband weiter mit.

Die veröffentlichten Flugpläne deuteten allerdings darauf hin, dass das Wachstum im Verkehr ab deutschen Flughäfen im weiteren Jahresverlauf abnehmen wird.

Die Pünktlichkeit im europäischen Luftverkehr habe sich im Vergleich zum Vorjahr derweil leicht verbessert. Die Maßnahmen, die die Branche im Oktober 2018 mit der Politik vereinbart und umgesetzt hat, zeigten Wirkung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.