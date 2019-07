Was macht Mario Draghi? Die morgige EZB-Zinssitzung könnte seit langer Zeit tatsächlich mal wieder spannend werden, denn der EZB-Präsident hat sich in den vergangenen Wochen selbst ein wenig unter Druck gesetzt. Was ist also von der morgigen EZB-Sitzung zu erwarten? Eine Einschätzung von Andreas Lipkow, Comdirect, bei Börse Stuttgart TV.