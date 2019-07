Stuttgart (ots) -



SWR Reisereportage "Expedition in die Heimat - Laupheim und seine Sterne" am Freitag, 26. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



Vor 150 Jahren wurde dem oberschwäbischen Laupheim das Stadtrecht verliehen. Zum runden Geburtstag besucht SWR Moderatorin Annette Krause in der Reisereportage "Expedition in die Heimat - Laupheim und seine Sterne" im SWR Fernsehen die prosperierende Große Kreisstadt. Die Stadt erlangte vor allem wegen eines ihrer berühmten Söhne Weltruhm: Carl Laemmle, der Begründer Hollywoods und der "Universal"-Studios, auf dem "Walk of Fame" mit einem Stern geehrt. Auf den Spuren des gebürtigen Laupheimers entdeckt Annette Krause dessen Lieblingsplätze, besucht das über den Dächern thronende Schloss Großlaupheim mit seinem "Museum zur Geschichte von Juden und Christen" und testet, wie gut die in den 1920er Jahren kreierten Laemmle-Pralinen schmecken. Auch ortsansässige Traditionsunternehmen tragen als "Hidden Champions" den Namen der Stadt in die Welt. Und um eine Sterne-Auszeichnung hätte sich auch manches lokale Ausflugsziel verdient gemacht, wie die Moderatorin im Planetarium und beim Rundgang durch das Museum Villa Rot feststellt. Die Sendung "Expedition in die Heimat - Laupheim und seine Sterne" ist am Freitag, 26. Juli 2019 von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Lebendige Stadtgeschichte



In Laupheim lebte einst die größte jüdische Gemeinde Württembergs. Begleitet von Museumsleiter Michael Niemetz macht sich Annette Krause auf die Suche nach deren Geschichten, besucht den jüdischen Friedhof sowie die Ausstellung auf Schloss Großlaupheim. Sie erfährt, dass das aufwendig restaurierte Schloss heute zu einer begehrten Kulisse für Hochzeitspaare gehört. Hier gibt es auch einen einzigartigen Oldtimer zu bewundern, gebaut 1925 von der Autofabrik Steiger - und immer noch fahrbereit, wie die Moderatorin selbst erprobt. Bei der weltweit agierenden Firma Kässbohrer erfährt sie alles über die Erfolgsgeschichte des berühmten Pisten-Bully, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Technisches Know-how trifft in den Multimedia-Sternenshows des Planetariums auf andächtiges Staunen über die Wunder des Alls. Von dort zieht es Annette Krause nach draußen, in den Freizeitbereich Rißtal, hier zeigt ihr Slackline-Star Moritz Hamberger sportive Kunststücke. Im Restaurant von Patron Peter Ebbinghaus genießt Annette Krause Spezialitäten der regionalen Küche und einfallsreiche, zeitgenössische Kunst im Prachtbau der Villa Rot in Burgrieden. Schließlich hält nicht jedes Museum Freibier parat, das einem Kunstobjekt entnommen werden kann.



