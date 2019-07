Do&Co-HV (2) und Ende. Ein Aktionär fragte, warum Do&Co auf diversen Urlaubsinseln und in Afrika nicht präsent sei, laut Antwort "können Sie dort von September bis Mai kein Geld drucken". Im regulären Geschäft sei auf den Partyinseln nichts zu verdienen. Afrika würden wir uns sehr wohl anschauen, man habe aber aktuell noch kein lohnenswertes Geschäft dort gefunden. Was die eventuelle Übernahme von LSG (oder einem Teil davon) betreffe, so sei das laut Dogudan ein Prozess, an dem wir teilnehmen, mehr gäbe es dazu nicht zu sagen. Es klang vielleicht ein bißchen schroff, aber über laufende Ausschreibungen kann man wirklich nichts sagen, solange es keinen offiziellen Zuschlag an irgend jemanden gibt. Ein Aktionär meldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...