Glencore 0.34% InvestAG (AGBIK): Glencore ist der weltweit größte Rohstoffhändler und gleichzeitig einer der größten Silber- und Kupferproduzenten. Die Jahresproduktion an Silber lag 2016 bei über 39 Mio Unzen. Die Aktivitäten erstrecken sich jedoch auch über die Bereiche Zink, Blei, Nickel, Kobalt, Aluminium, Kohle und Öl. In allen Feldern ist das Unternehmen ein bedeutender Player. In den letzten Jahren war Glencore damit beschäftigt, seine Bilanzstruktur auf Vordermann zu bringen. Weniger profitable Unternehmensteile, vornehmlich im Bereich Kohle wurden veräußert und die Schulden nachhaltig gesenkt. Der Vorstand hat die Situation genutzt, um die Dividende spürbar zu erhöhen und Aktienrückkäufe zu beschließen. Derzeit bietet Glencore eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...