FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp wackelt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg der Stuhl von Vorstandschef Guido Kerkhoff. Vor einigen Wochen sei im Aufsichtsrat informell über eine Ablösung des Managers gesprochen worden, zitiert die Agentur mehrere mit der Sache vertraute Personen. Man habe sich dann aber dagegen entschieden, ihn jetzt schon zum Rückzug zu drängen.

Im Aufsichtsrat mache sich zunehmend Frust darüber breit, dass die Restrukturierung so schleppend voran komme, heißt es in dem Bericht. Aufsichtsratschefin Martina Merz habe mit Kerkhoff auch über eingegangene Offerten gesprochen.

Den Informationen zufolge gibt es außer für die Aufzugssparte auch Kaufinteressenten für das Komponentengeschäft, in dem der Konzern Teile für die Autoindustrie produziert. Für die Aufzugssparte, die Kerkhoff eigentlich an die Börse bringen will, erarbeite Kone verschiedene Optionen. Laut den Insidern will Thyssenkrupp im September einen Datenraum für Interessenten an der Aufzugssparte eröffnen.

Bei Thyssenkrupp war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

July 24, 2019

