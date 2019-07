Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aston Martin nach einer gesenkten Absatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Der britische Sportwagenbauer habe zudem die operativen Jahresziele nach unten revidiert und dürfte sich damit schwer tun, einen positiven freien Barmittelzufluss zu erzielen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Bewertung der Aktie hänge aber weniger am laufenden Jahr als an einer erfolgreichen Markteinführung des ersten unternehmenseigenen Luxus-SUV namens DBX im kommenden Jahr sowie weiterer Modelle./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 10:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-07-24/14:35

ISIN: GB00BFXZC448