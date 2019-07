Boeing ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Hauptgrund ist das Flugverbot für die Baureihe 737 Max nach zwei tödlichen Abstürzen.

Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max hat Boeing tief in die roten Zahlen gebracht. Im zweiten Quartal fiel ein Verlust in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) an, wie der US-Luftfahrtriese am Mittwoch in Chicago mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch 2,2 Milliarden Dollar verdient.

Der Umsatz fiel um 35 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...