Chinas stille Aggression. Die Welt hat sich angewöhnt auf die jeweils nächsten Twitter-Injurien eines Donald Trump zu warten um danach in zumeist aufkommender Entrüstung dessen Hintergründe und Auswirkungen kopfschüttelnd zu hinterfragen. Mag sein, dass dessen Vorgangsweise entweder einem irritierenden Persönlichkeitsprofil oder wirklich hoher Angst vor bösen Einflüssen von Außen, insbesondere von China, oder einfach nur dem ewigen Vorwahlkampf geschuldet ist. Tatsache ist aber, dass es die Art des Miteinander der großen Handelspartner am Globus verändert hat. Und Fakt ist auch, dass insbesondere China sich in immer stärkerer Offenheit diesen Maßnahmen widersetzt und sogar die USA, natürlich mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...