Industrie-Veteran mit 20 Jahren Berufserfahrung wird das globale Produkt- und Unternehmensmarketing von Cepton leiten

Cepton Technologies, Inc., ein Anbieter von 3D-LiDAR-Lösungen für Automobil-, IoT-, Industrie-, Sicherheits- und Kartenanwendungen, gab heute die Ernennung von Dr. T. R. Ramachandran als Executive Vice President of Marketing bekannt. Dr. Ramachandran wird direkt Dr. Jun Pei, Ceptons Mitbegründer und CEO, unterstellt sein und für das Management der Produkt- und Unternehmensmarketingaktivitäten verantwortlich sein sowie die kontinuierliche Führung des Unternehmens in der LiDAR-Industrie vorantreiben.

Dr. Pei kommentierte: "T. R. Ramachandran ist ein erfahrener Technologiemanager mit einem tiefen Hintergrundwissen in Marketing und der Einführung neuer Produkte und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit LiDAR. Wir freuen uns, dass er unser Team verstärkt. Seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Automobilherstellern und Tier-1-Spezialisten bei der Einführung fortschrittlicher LiDAR-Technologie sowie seine starke Fähigkeit, die Produktqualität bei hohen Stückzahlen zu steigern, werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von Cepton in den kommenden Jahren zu ermöglichen. Er wird auch seinen beträchtlichen finanziellen Sachverstand in Zusammenarbeit mit Bob Brown, dem CFO von Cepton, einbringen, um die nächste Phase unseres Geschäftswachstums voranzutreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und heiße ihn im Team willkommen."

Ramachandran kommt von Velodyne Lidar zu Cepton, wo er Vice President of Product Management war und ein tiefes Verständnis für verschiedene Anwendungen für LiDAR entwickelte, darunter autonome Fahrzeuge und Roboter, Mapping, Sicherheit, Industrie, IoT-Geräte und mehr. Er ist ein Silicon Valley-Veteran mit langjähriger Erfahrung sowohl in innovativen Start-ups als auch in größeren Unternehmen. Zu seinen früheren Aufgaben zählten Vice President of Corporate Quality and Programs bei LSI (heute Broadcom), wo er eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung von LSI in ein 2,5 Mrd. USD-Unternehmen spielte und mit dem Executive Leadership Team zusammenarbeitete, um den Weg für die Übernahme von LSI durch Broadcom (Avago) für 6,6 Mrd. USD zu ebnen.

"LiDAR wird die Welt in einer Vielzahl von Alltagsanwendungen revolutionieren. Meine Hauptprioritäten sind es, Cepton dabei zu unterstützen, der Marktführer für LiDAR zu werden, skalierbares Wachstum voranzutreiben und den weltweit führenden Tier-1-Zulieferern und Automobilherstellern erschwingliche, leistungsstarke und qualitativ hochwertige LiDAR-Produkte in großen Mengen zu liefern", sagte Ramachandran. "Cepton hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die die Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten bietet, die für LiDAR erforderlich ist, um eine breite Anwendung in einer Vielzahl von Branchen zu erreichen. Ich persönlich war beeindruckt von der progressiven und visionären Führung des CEO von Cepton, Dr. Jun Pei, der bahnbrechende Innovationen, eine starke Kundenorientierung und das Engagement, LiDAR breit verfügbar und allgemein erschwinglich zu machen, kombiniert. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mit ihm und seinem erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, um Cepton erfolgreich zu machen."

Um mehr über Cepton Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.cepton.com/.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der hochmoderne LiDAR-Produkte für die Bereiche Automobil, Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Industrie, IoT und Mapping liefert. Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit langjähriger Erfahrung im Bereich LiDAR und Advanced Imaging geleitet. Cepton konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie und darüber hinaus. Die patentierte LiDAR-Technologie von Cepton bietet eine hervorragende Reichweite und Auflösung, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit, um die Wahrnehmung für den schnell wachsenden Markt für autonome und intelligente Maschinen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepton.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005376/de/

Contacts:

Grace Guo

Cepton Technologies, Inc.

media@cepton.com