Steinhoff hat auch am Mittwoch einen weiteren Abschlag hinnehmen müssen. Die Aktie befindet sich derzeit in einem stetigen Rutsch nach unten. Dabei sollten die Notierungen nach Meinung von Beobachtern in den kommenden Wochen deutlich weiter rutschen können, da nun neue Allzeittiefs erreicht worden sind. Charttechnische Analysen zeigen, dass es keine Unterstützungen für den Kurs mehr geben dürfte. In diesem Sinne hat sich die Chance auf ein Comeback nach oben deutlich verschlechtert. Vorsicht… Vorsicht, ... (Frank Holbaum)

