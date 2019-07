Interview: Seit fast genau zwei Jahren gibt es nun eine Förderung für Photovoltaik-Mieterstrom, doch die Nachfrage nach dem Zuschlag ist äußerst gering. Josef Baur, Geschäftsführer des Anbieters Vor Ort Energie, erklärt, warum es dennoch gar nicht so schlecht um den Markt bestellt ist. Allerdings ließe sich die Nachfrage mit einigen Änderungen und Erleichterungen bei den rechtlichen Vorgaben für Photovoltaik-Mieterstrom noch deutlich mehr beleben.pv magazine: Vor zwei Jahren, am 25. Juli 2017, wurde das Photovoltaik-Mieterstromgesetz beschlossen. In den ersten knapp zwei Jahren sind bei der Bundesnetzagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...