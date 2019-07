=== *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q, Martinsried *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q, Espoo *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 2Q, Werdohl 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q, Ratingen 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q, Neutraubling *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H, Rotterdam *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Markenrechtsstreit zwischen Amazon und dem Sporttaschenhersteller Ortlieb, Karlsruhe 09:30 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q, Yokohama *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 100,3 zuvor: 100,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,0 zuvor: 94,2 10:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), PK zu Windenergie an Land - Ausbauzahlen im ersten Halbjahr, Berlin 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV, Mannheim *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, telefonische Halbjahres-PK *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 *** 17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H, Clermont-Ferrand 17:55 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** - US/Justizministerium, möglicherweise Entscheidung zur Fusion von T-Mobile US und Sprint, Washington - ES/Parlament, Zweiter Wahlgang zur Wiederwahl von Sanchez zum Regierungschef, Madrid *** - US/Dow Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn), Midland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.