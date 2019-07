Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Belgien hat sich im Juli entgegen der Erwartung leicht eingetrübt. Nach Mitteilung der Nationalbank sank der Geschäftsklimaindex auf minus 5,0 (Juni: minus 4,9) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf minus 4,5 Punkte prognostiziert. Schwächer als im Vormonat war das Geschäftsklima in der Industrie und im Handel, besser bei den unternehmensnahen Dienstleistungen und in der Bauwirtschaft.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.