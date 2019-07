Der frühere britische Regierungschef David Cameron hat dem künftigen Premierminister Boris Johnson viel Erfolg in seinem neuen Amt gewünscht. Der Posten des Premiers sei ein großes Privileg, beinhalte aber auch eine große Verantwortung, erklärte Cameron am Mittwoch auf Twitter. "Ich wünsche Ihnen alles Gute", schrieb er. Cameron hatte das Referendum über den Austritt seines Landes aus der EU in der Hoffnung angekündigt, dass sich eine Mehrheit der Briten gegen einen Austritt aussprechen würde. Tatsächlich stimmten sie 2016 für den Brexit.

Johnson hatte am Dienstag das Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May für sich entschieden und sollte am Mittwochnachmittag von Königin Elizabeth II. zum neuem Regierungschef ernannt werden. Cameron war Mays Vorgänger./trs/DP/zb

