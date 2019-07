NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen der vergangenen zwei Tage deuten sich am Mittwoch an der Wall Street leichte Verluste an. Neben schwachen Daten aus Europa - allen voran aus Deutschland, die auf eine weitere Abkühlung der Konjunktur hindeuten, liegt Anlegern die von der US-Regierung angekündigte Untersuchung zur Marktmacht führender Internetkonzerne schwer im Magen. Sie richte sich gegen Suchmaschinenanbieter, soziale Netzwerke und Onlinehändler, erklärte das Justizministerium.

Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach Milliardenstrafen gegen Google verhängt. Nun könnten empfindliche Strafen gegen die Branchengrößen auch in den USA folgen. Alphabet (Google), Facebook, Amazon und andere Aktien des Sektors liegen vorbörslich zwischen 0,8 und 1,2 Prozent im Minus. Facebook muss zudem 5 Milliarden Dollar für die Beilegung von Datenschutzermittlungen zahlen. Apple fallen um 0,5 Prozent.

Hoffnung im Handelsstreit verhindert höhere Verluste

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in den USA und Europa stütze aber übergeordnet die Stimmung, heißt es im Handel. Eine mit Handelsvertreter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin besetzte Kommission soll laut Berichten in der kommenden Woche nach China reisen. Für Bewegung könnten im Sitzungsverlauf die Markit-Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und Industrie sorgen.

Am Rentenmarkt steigen die Notierungen mit den konjunkturellen Hiobsbotschaften aus Europa. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt im Gegenzug um 3,1 Basispunkte auf 2,05 Prozent. Impulse dürften auch von der Angebotsseite kommen, denn das Schatzamt emittiert im Sitzungsverlauf 5-jährige Schuldtitel im Volumen von 41 Milliarden US-Dollar.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche kräftig gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Grund seien wohl Förderausfälle im Golf von Mexiko wegen eines Wirbelsturms, heißt es. Für ein Anziehen der Nachfrage stünden die Daten wohl nicht. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich mit 0,3 Prozent auf 56,95 Dollar dann auch nur leicht, das Fass Nordseeöl der Sorte Brent legt um 0,1 Prozent auf 63,88 Dollar zu.

Am Devisenmarkt verharrt der Euro auf seinem zuletzt ermäßigten Niveau. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag gerate er zunehmend unter Druck, heißt es. Die EZB dürfte den Weg für geldpolitische Lockerungen ebnen. Der Euro notiert bei 1,1144 US-Dollar nach in der Spitze 1,1209 Dollar am Vortag.

Die schwachen Daten aus Europa festigen die Überzeugung für geldpolitische Lockerungen - auch in den USA. Daher bleibt Gold gefragt. Die Feinunze verteuert sich um 0,5 Prozent auf 1.425 Dollar.

Caterpillar liefert schwaches Konjunktursignal

Unter den Einzelaktien stürzen Caterpillar vorbörslich um 4,1 Prozent ab. "Die Zahlen sehen auf den ersten Blick schwach aus", sagt ein Marktteilnehmer. Der Baumaschinenhersteller hat im Quartal einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang verzeichnet und wird für den Jahresgewinn etwas pessimistischer.

Boeing sinken um 0,8 Prozent nach dem heftigsten Quartalsverlust seiner Geschichte. Ganz überraschend kommen die schwachen Geschäftszahlen nicht, Boeing hatte bereits vor Belastungen wegen der Krise um das Modell 737 MAX gewarnt. Der Flugzeugbauer verschiebt zudem den Jungfernflug der 777X auf 2020.

Das US-Justizministerium will offenbar die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Wettbewerber Sprint genehmigen. Das Ganze sei mit dem Zugeständnis der Unternehmen verbunden, dem Satellitenfernsehanbieter Dish Network Mobilfunkfrequenzen zu verkaufen, damit dieser ein eigenes Netz errichten könne, berichten mehrere Informanten. T-Mobile US und Sprint steigen um 1,4 bzw. 6,2 Prozent.

UPS ziehen um 4,3 Prozent an. Der Logistikkonzern hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und sieht sich bei den Jahreszielen auf Kurs.

Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, die Erwartung der Analysten aber verfehlt. Die Titel geben 1,7 Prozent ab.

Gegen den Branchentrend im Technologiesektor haussieren Snap um 10,5 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen rasanten Anstieg der täglich aktiven Nutzer und einen Umsatzsprung.

Texas Instruments steigen um 5,9 Prozent. Zwar verzeichnete der Konzern erneut einen Umsatzrückgang, doch wurde die Markterwartung übertroffen.

Für die Aktie des Kreditkartenanbieters Visa geht es um 0,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte für das dritte Geschäftsquartal Zahlen über den Erwartungen vorgelegt. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 liegt jedoch gerade so im Rahmen der Markterwartungen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,80 -3,0 1,83 59,9 5 Jahre 1,80 -3,5 1,83 -12,4 7 Jahre 1,91 -3,5 1,95 -33,8 10 Jahre 2,05 -3,3 2,08 -39,8 30 Jahre 2,58 -4,1 2,62 -49,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1145 -0,07% 1,1151 1,1155 -2,8% EUR/JPY 120,41 -0,24% 120,58 120,56 -4,2% EUR/CHF 1,0980 -0,05% 1,1000 1,0981 -2,5% EUR/GBP 0,8927 -0,43% 0,8959 0,8961 -0,8% USD/JPY 108,03 -0,18% 108,13 108,07 -1,5% GBP/USD 1,2485 +0,37% 1,2447 1,2449 -2,2% Bitcoin BTC/USD 9.739,25 -3,68% 9.688,55 9.973,75 +161,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,03 56,77 +0,5% 0,26 +19,2% Brent/ICE 63,97 63,83 +0,2% 0,14 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.425,69 1.417,30 +0,6% +8,39 +11,2% Silber (Spot) 16,55 16,40 +0,9% +0,15 +6,8% Platin (Spot) 870,36 857,50 +1,5% +12,86 +9,3% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,5% +0,01 +2,6% ===

July 24, 2019

