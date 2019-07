In den vergangenen Tagen zeigte sich die Aktie von Aixtron als sehr stark. Der Wert befindet sich seit geraumer Zeit in einem starken Abwärtstrend. Dennoch könnte ein Comeback nach oben gelingen, meinen die Chartanalysten nun. Das erste Kursziel würde fast 15 % über dem aktuellen Kurs liegen. Darüber dann würden sich weitere 15 % bis 20 % ergeben. Stimmung in der Branche ist gut Dabei zählt vor allem die gute Stimmung in der Halbleiterbranche. Der Aufschwung in diesem Segment setzte vor fast einem ... (Frank Holbaum)

