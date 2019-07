Infineon hat sich auch am Mittwoch erneut sehr stark gezeigt. Die Aktie legte um 1,6 % zu und bewegt sich nun in Richtung 18 Euro. Ist diese Grenze überschritten, dürfte der Aufwärtstrend losgehen, heißt es bei den Analysten. Charttechnisch betrachtet hat der Wert den Abwärtstrend formal noch nicht ganz hinter sich gelassen. Dennoch: Inzwischen 19 % Plus in einem Monat und ein eindrucksvolles Comeback in den zurückliegenden fünf Wochen haben den Trend deutlich umgekehrt. Jetzt kommt es lediglich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...