Nel Asa konnte am Mittwoch den Handel mit einem Aufschlag von gut 2 % wieder aufnehmen. Damit hat die Aktie bestätigt, was in den vergangenen Tagen schon zu sehen war: Noch immer ist der Wert im klaren Aufwärtstrend. Der Hausse-Modus hat sich durch Rücksetzer in den vergangenen Wochen nicht mehr verändert. Die Aktie ist allein in den zurückliegenden vier Wochen unter dem Strich um 21 % nach oben geklettert. Der Wert hat auch nach seinem deutlichen Verlust vor gut 1,5 Monaten insgesamt in den vergangenen ... (Frank Holbaum)

