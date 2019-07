Mailand (ots/PRNewswire) - Olon S.p.A., eine weltweit führende

Organisation für die Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von

pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Generikalieferant, feiert

heute den Beginn der Bauarbeiten an einer neuen, für ihre gute

Herstellungspraxis (GMP) zertifizierte Produktionsstätte in seiner

Mikrobiologie-CDMO-Anlage in Capua, Italien.



Paolo Tubertini, CEO von Olon, kommentierte: "Ich freue mich, den

Beginn dieser GMP-Kapazitätserweiterung innerhalb von nur sechs

Monaten nach der Übernahme von Capua BioServices bekanntzugeben. Dies

bezeugt, dass es wirklich eine realistische Möglichkeit gibt, das

Wachstum der CDMO-Servicepositionierung von Olon zu beschleunigen und

als europäischer Marktführer im CDMO der mikrobiellen Fermentation

anerkannt zu werden."



Die Errichtung dieser neuen GMP-Anlage ist mit einer langfristigen

strategischen Partnerschaft mit einem großen Pharmaunternehmen

verbunden. Das Bauprojekt soll die Herstellung mehrerer Produkte bis

hin zu einer kommerziellen Größenordnung unterstützen. Es ist eine

großartige Ergänzung zu Olons jüngsten Erfolgen bei der Entwicklung

und Durchführung von GMP- und Food-Grade-Engineering-Projekten, vom

ersten Konzept bis zur endgültigen Inbetriebnahme, basierend auf

einem Grüne-Wiese- und Braune-Wiese-Ansatz bei extrem knappen

Terminsetzungen.



Über Olon



Olon ist ein italienisches Unternehmen, das globale

Dienstleistungen im Bereich der API-Fertigung (einschließlich

Generika) und CDMO-Dienstleistungen anbietet, die auf Chemie und

Biotechnologie basieren. Olon bietet spezielle Lösungen für seine

Kunden in der Pharma- und Lebensmittelindustrie; von F&E über

Pilotprojekte bis hin zur kommerziellen Stufe.



Im Jahr 2018 erreichte das Unternehmen mit rund 2.000 Mitarbeitern

einen Umsatz von 500 Millionen US-Dollar. Olon hat seinen Hauptsitz

in Rodano (Mailand, Italien) und verfügt über 11 Produktionsstätten

in Europa (Italien und Spanien), USA (Concord, Ohio) und Indien

(Mahad) sowie Niederlassungen in Hamburg (Deutschland), Florham Park

NJ (USA) und Shanghai (China).



Olon kombiniert seine einzigartige Fertigungskapazität in der

Chemie (7.320 m3) und Fermentation (4.500 m3) mit seiner

Erfolgsbilanz bei API (>100 Jahre Erfahrung, >230 APIs) und CDMO (>50

Jahre Erfahrung, >30 Projekte pro Jahr) und mit seinen

Kernfähigkeiten wie Fluorierung, Karbonylierung und hochpotenter

Fertigung (>30 HPAPIs).



