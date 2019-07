An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch einen Gang zurück geschaltet. Nachdem es am Vortag für neue Rekorde nicht gereicht hatte, blieben sie nun in der Deckung, der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel von 0,31 Prozent auf 27 263,43 Punkte. Am Dienstag hatten dem Leitindex nur 30 Punkte für ein neues historisches Hoch gefehlt.

Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche würden sich die Börsianer vor allem an der Flut von Quartalsberichten orientieren, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Nach der eher positiven Zahlenflut am Vortag gab es nun Licht und Schatten, sodass die Kursausschläge bei Einzelwerten in beide Richtungen dem Gesamtmarkt nicht eindeutig ihren Stempel aufdrückten.

Auch Optimismus im US-Handelsstreit mit China hatte der Markt am Vortag schon vorweg genommen. Das Weiße Haus bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen.

Die übrigen New Yorker Indizes schlugen sich etwas besser als der Dow, indem sie im frühen Handel in etwa neutral notierten. Der S&P 500 schaffte es zuletzt knapp mit 0,03 Prozent und 3006,45 Punkte darüber. Gleiches gilt für den technologielastigen Nasdaq 100 mit 0,04 Prozent Plus auf 7958,00 Zähler./tih/fba

