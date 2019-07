Der Brexit ist ein Thema, das immer wieder für Headlines sorgen kann. Mit Boris Johnson als Premier auf der britischen Seite dürfte neues Leben in die Debatte kommen. Aber abseits aller medialen Begleitung: Ist das Thema Brexit für die Wirtschaft noch relevant?





Schauen Sie hierzu in ein Gespräch mit Hans A. Bernecker am 24.07.2019 im Rahmen des BERNECKER TV.





Hier geht es zum Video:

https://youtu.be/f5I6nA1Vsz4