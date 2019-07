FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus am Vortag legen die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag eine Verschnaufpause ein. Die Stimmung bleibt gut - getragen von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit und zum anderen von der Spekulation auf eine Lockerung der Geldpolitik. Die Anleger hoffen, dass die EZB am Donnerstag Zinssenkungen oder gar quantitative Lockerungen ankündigen wird.

Die Vorzeichen dafür haben sich mit schwachen Konjunkturdaten verbessert. So hat die Aktivität der deutschen Privatwirtschaft im Juli langsamer als im Vormonat zugenommen, wobei die Industrie entgegen den Erwartungen noch tiefer in die Rezession rutschte. An den Anleihemärkten schossen die Kurse in Folge nach oben, der Bund-Future stieg auf Rekordhoch.

Ansonsten liefert die Berichtssaison wieder Impulse für die Einzelwerte. Für den DAX geht es um 0,4 Prozent auf 12.538 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ein paar Zähler auf 3.534. Mit Blick auf die erhoffte Lockerung der EZB-Geldpolitik geht der Euro bereits in die Knie und nähert sich mit 1,1140 Dollar dem Jahrestief an.

Die Nachricht, dass Vale die Produktion in einer Mine wieder anfahren wird, drückt auf die Eisenerzpreise sowie den Minensektor. Im Handel wird befürchtet, dass die Rally der Eisenerzpreise damit erst einmal vorbei sein könnte. Nach Dammbrüchen hatte Vale die Produktion in mehreren Minen einstellen müssen. Belastend auf den Sektor wirkt zudem eine negative Sektorstudie durch Liberum. Rio Tinto verlieren 4,7 Prozent, BHP 4,2 Prozent und Anglo American 3,6 Prozent.

Konzernumbau beschert Deutscher Bank gut 3 Milliarden Euro Verlust

Ein schwaches Abschneiden der Unternehmens- und Investmentbank hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen deutlichen Ertragsrückgang beschert. Vor allem im Aktienhandel, den die Deutsche Bank im Rahmen ihres angekündigten Konzernumbaus einstellen wird, verzeichnete das Institut einen Einbruch. "Der Verlust ist noch höher als erwartet", so ein Händler. Mit knapp 3,2 Milliarden Euro liege er etwa 10 Prozent über den Prognosen. Die Aktie verliert 2,4 Prozent.

Der Vermögensverwalter DWS hat im zweiten Quartal weitere Kundengelder eingeworben. Die Tochter der Deutschen Bank steigerte das von ihr verwaltete Vermögen und verbuchte einen höheren Gewinn. Für das Gesamtjahr sieht sich die DWS auf Kurs, die eigenen Ziele zu erreichen. Die Entwicklung kommt gut an, die Aktie notiert 1,9 Prozent höher.

Metro verlieren trotz besserer Geschäftszahlen 1 Prozent. Das Management und der Aufsichtsrat haben die Ablehnung des EPGC-Angebots empfohlen. EPGC habe sich bereits über 32 Prozent der Aktien gesichert. Kurz- bis mittelfristig scheine das Angebot attraktiv, doch ohne die Unterstützung der langfristigen Aktionäre Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim sei die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent außer Reichweite, so Warburg.

Covestro steigert Mengen und hält die Prognose

Anhaltender Preisdruck und die Schwäche der Autobranche haben Covestro im zweiten Quartal wie erwartet den Gewinn verhagelt. Ein leichtes Plus bei den Mengen im Kerngeschäft konnte dies nicht ausgleichen, der Umsatz sank um 17 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Covestro verlieren 3,4 Prozent.

Aston Martin scheint unter Autofahrern momentan nicht hoch im Kurs zu stehen - wie auch die Aktie an der Börse nicht. Während die Analysten von Jefferies mit einem Absatz im zweiten Quartal von 1.430 Autos gerechnet hatten, waren es nur 1.385. Für die kommenden Monate wird die Sportwagenschmiede vorsichtiger und senkt den Absatzausblick für 2019. Der Kurs bricht um 24,6 Prozent ein.

Der überraschende Abgang von Clariant-CEO Ernesto Occhiello drückt die Aktie 1,8 Prozent nach unten. Nach nur zehn Monaten im Amt hat der Italiener das Handtuch geworfen. Occhiello begründete seine Entscheidung mit persönlichen Gründen, Beobachter befürchten allerdings, dass die geplante Zusammenlegung von Teilen von Clariant und Sabic gefährdet sein könnte.

ITV-Werbeeinnahmen nicht so schlimm wie befürchtet

Dassault reagieren mit einem Kursschub von 6,9 Prozent auf ihre Zweitquartalszahlen. Laut Bryan Garnier hat Dassault Geschäftszahlen über den Erwartungen geliefert. Der operative Gewinn übertraf das Niveau des Vorjahresquartals um 21 Prozent.

ITV erholen sich um 8,5 Prozent. Das Medienunternehmen hat zwar schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Allerdings war der Rückgang der Werbeeinahmen um 5 Prozent etwas glimpflicher als erwartet ausgefallen. Zudem will das Unternehmen nun den Sparkurs verschärfen.

Telefonica Deutschland hat auch im zweiten Quartal das operative Ergebnis bei leicht steigenden Umsätzen deutlich gesteigert. Der Telekomdienstleister konnte sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft Neukunden gewinnen und profitierte zudem von steigenden Mobilfunkserviceumsätzen. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Hugo Boss tendieren 2,3 Prozent leichter, nachdem es nach Händleraussage eine Platzierung in der Aktie gegeben haben soll.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.533,90 0,03 1,03 17,74 Stoxx-50 3.216,86 -0,24 -7,61 16,55 DAX 12.538,45 0,38 47,71 18,75 MDAX 26.304,15 0,57 149,57 21,85 TecDAX 2.942,56 1,03 30,10 20,10 SDAX 11.200,47 1,13 125,22 17,79 FTSE 7.511,41 -0,60 -45,45 12,32 CAC 5.609,24 -0,16 -8,91 18,57 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 -0,03 -0,62 US-Zehnjahresrendite 2,04 -0,04 -0,64 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1151 -0,01% 1,1151 1,1155 -2,7% EUR/JPY 120,45 -0,21% 120,58 120,56 -4,2% EUR/CHF 1,0974 -0,10% 1,1000 1,0981 -2,5% EUR/GBP 0,8929 -0,40% 0,8959 0,8961 -0,8% USD/JPY 108,02 -0,20% 108,13 108,07 -1,5% GBP/USD 1,2488 +0,39% 1,2447 1,2449 -2,2% Bitcoin BTC/USD 9.688,75 -4,18% 9.688,55 9.973,75 +160,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,23 56,77 +0,8% 0,46 +19,6% Brent/ICE 64,06 63,83 +0,4% 0,23 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.427,04 1.417,30 +0,7% +9,74 +11,3% Silber (Spot) 16,61 16,40 +1,3% +0,21 +7,2% Platin (Spot) 873,58 857,50 +1,9% +16,08 +9,7% Kupfer-Future 2,72 2,70 +0,6% +0,02 +2,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 10:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.