Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta028/24.07.2019/16:15) - Der Vorstand der S IMMO AG erwartet auf Basis vorläufiger Bewertungsergebnisse externer Gutachter zum 30.06.2019 positive Auswirkungen auf das Immobilienvermögen in der Größenordnung von rund EUR 120 Mio., wobei der überwiegende Teil auf Deutschland entfällt. Im Zuge dessen wird ein Anstieg des EPRA-NAV je Aktie zum 30.06.2019 auf knapp unter EUR 24 erwartet.



Das finale Halbjahresergebnis wird am 27.08.2019 veröffentlicht.



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



