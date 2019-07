An der Wall Street steigt langsam die Nervosität vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung am 31. Juli. Die Aussichten für weiter steigende Kurse sind gut.

Die offizielle Bestätigung einer neuen Gesprächsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Aktienmärkte gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Mittwoch zwar 0,3 Prozent schwächer bei 27.269 Punkten. Doch der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 3006 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq ebenfalls 0,1 Prozent auf 8259 Punkte.

Das Weiße Haus bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen würden. Die Verhandlungen sollen an diesem Dienstag in der chinesischen Metropole Shanghai beginnen. Chinas Delegation werde von Vizepremier Liu He geleitet werden, hieß es.

Es sind die ersten direkten Handelsgespräche der beiden größten Volkswirtschaften seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. Vor knapp vier Wochen hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen in Osaka in Japan auf einen "Waffenstillstand" in ihrem Handelskrieg und eine Wiederaufnahme der Gespräche geeinigt.

Langsam steigt die Nervosität vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung am 31. Juli. Der Markt rechnet fest mit einem Zinsschritt nach unten. Interessant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...