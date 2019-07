Die Hoffnungen des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez auf eine Wiederwahl sind am Tag vor der entscheidenden Parlamentsabstimmung auf ein Minimum gesunken. Bei den Gesprächen zur Bildung einer Koalition zwischen Sánchez' Sozialisten und dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) habe es am Mittwoch vorerst "kaum Fortschritte" gegeben, berichteten der TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf beide Lager.

Bei der ersten Abstimmung hatte Sánchez am Dienstag eine erwartete deutliche Niederlage erlitten. Gemäß Verfassung findet nun 48 Stunden später, am Donnerstag, eine zweite und letzte Runde statt. Dann braucht der 47-Jährige keine absolute Mehrheit mehr, ihm genügt eine einfache Mehrheit. Aber auch die wird Sánchez nicht erreichen, wenn es nicht vorher zu einem Abkommen mit UP kommt.

Scheitert Sánchez am Donnerstag erneut, beginnt der Countdown: Hat die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone innerhalb von zwei Monaten nach der ersten Parlamentsabstimmung keine neue Regierung, muss König Felipe VI. am 24. September nach der Neuwahl vom 28. April eine neue vorgezogene Parlamentswahl ansetzen. Sánchez ist seit dem Misstrauensantrag gegen seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy Anfang Juni 2018 im Amt. Seine sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei PSOE hatte die Parlamentsneuwahl am 28. April zwar klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber deutlich verpasst.

Wie aus PSOE-Kreisen verlautete, haben die Sozialisten dem vom Politikdozenten Pablo Iglesias angeführten Bündnis der Linken am Mittwoch "ein letztes Angebot" gemacht. Man warte nun nur noch auf die Antwort, hieß es. Die Zeitung "El Mundo" zitierte UP-Sprecher derweil mit den Worten, man wolle nicht ein Abkommen "um jeden Preis". Nach Medienberichten pocht UP bei den Gesprächen auf Ministerien mit mehr Einfluss auf sozial bedeutsame Themen.

Bei einem Abkommen mit UP würde Sánchez wohl im Amt bestätigt werden, denn er würde dank der Unterstützung zweier kleinerer Parteien auf 167 Stimmen kommen. Das würde ihm bei der erwarteten Enthaltung der 14 Abgeordneten der linksnationalistischen katalanischen Partei Esquerra Republicana (ERC) reichen./er/DP/zb

